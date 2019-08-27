Москва, , 19:35 — REGNUM

Две первых линии первых «Московских центральных диаметров» (МЦД) будут разделены на три тарифные зоны. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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МЦД будут разделены на «Центральную», «Пригородную» и «Дальнюю» зоны. Стоимость поездки в границах тарифной зоны «Центральная» (примерно территория Москвы) будет равна стоимости проезда на других видах городского общественного транспорта. В 2019 году цена одной поездки по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» составляет 38 рублей.

«Центральную» тарифную зону МЦД включат в единую московскую тарифную зону по аналогии с «Московским центральным кольцом» (МЦК), благодаря чему и пересадка между МЦК, МЦД и метрополитеном будет бесплатной.

На МЦД-1 «Одинцово — Лобня» данная тарифная зона будет действовать в границах железнодорожных остановок «Марк» — «Сетунь», а на МЦД-2 «Нахабино — Подольск» — на участке между платформами «Волоколамская» и «Остафьево».

Следующая тарифная зона — «Пригород» начинается за пределами станций «Марк», «Сетунь», «Волоколамская», «Остафьево» и завершается на конечных станциях МЦД — «Одинцово», «Лобня», «Нахабино» и «Подольск». В этой зоне разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в 2019 году будет стоить 45 рублей. При этом с данной тарифной зоны также будет возможным сделать бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД.

Третья тарифная зона — «Дальняя» будет действовать за пределами МЦД. Для пассажиров, которые едут со станций, не входящих в Московские центральные диаметры, стоимость билета будет складываться из двух составляющих: стоимости действующего билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) и 45 рублей. Когда пассажир въедет на станцию МЦД, он сможет воспользоваться правом бесплатно пересесть на МЦК, метро или другую линию МЦД.

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