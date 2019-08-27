Тобольск, Тюменская область, , 19:24 — REGNUM

В тюменском Тобольске 26-летняя женщина и 40-летний мужчина осуждены за побег из колонии-поселения. Они отбывали наказание в колонии № 9 по приговорам, вынесенным разными судами в 2018 году, сообщает тюменская облпрокуратура.

В исправительном учреждении на территории деревни Лыткина они познакомились и решились на побег. Каждому осталось отбыть по 1 году и 9 месяцев, но 15 июня 2019-го они сбежали.

19 июня их задержали. С учётом предыдущих сроков обоим суд назначил по 2 года и 6 месяцев. Правда, теперь дама поедет в колонию общего режима, а мужчина — на строгий режим.