Волгоград, , 19:00 — REGNUM

На учениях под Волгоградом соединения Южного военного округа несколько часов оставались невидимыми от средств поражения условного противника. Военные специалисты накрыли полигон плотной дымовой и аэрозольной завесой. Маскировка скрыла мотострелков в визуальном и в инфракрасном диапазоне. Об этом 27 августа рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

Специалисты РХБ защиты учитывали силу и направление ветра. Маскировка нужна была для укрытия боевой авиационной техники мотострелковых подразделений от ударов дронов террористов. Завеса заняла площадь около 10 гектаров и поднялась на высоту до 15 метров. Мотострелки оставались невидимыми в течение двух часов. В ходе учений военнослужащие подразделений РХБ защиты также отработали разведку и преодоление условно заражённой местности, взяли пробы воды и грунта, провели очистку личного состава и боевой техники от условного заражения.

С 26 по 31 августа под Волгоградом военные проводят двустороннее командно-штабное учение с общевойсковыми объединениями Южного военного округа. В розыгрыше тактических эпизодов принимают участие более восьми тысяч военнослужащих.