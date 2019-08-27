Рязань, , 18:51 — REGNUM

Губернатор Рязанской области пригласил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева осмотреть больницу скорой медицинской помощи, которую строят в Рязани благодаря федеральной поддержке. Объект расположили рядом с основными трассами, что позволит снизить смертность — врачам будет проще и быстрее доставлять в медицинское учреждение пострадавших в ДТП. Дмитрий Медведев поблагодарил губернатора за приглашение, сообщили 27 августа в пресс-службе правительства РФ.

Глава региона также рассказал о том, что сделано в 2019 году в сфере здравоохранения. Так, в области поменяли 13 ФАПов — отремонтировали либо построили новые. За счёт федеральных средств приобретено 10 мобильных медицинских комплексов, которые уже ездят по отдалённым населённым пунктам. Эта работа позволяет выявлять различные заболевания, в том числе онкологию и проблемы с кровеносной системой. К сожалению, диагностика вывела область на первые места по количеству заболевших, отметил губернатор.

«В любом случае выявляемость важнее, потому что это ключ к решению любой проблемы в сфере здоровья. Я смотрю, вы и ФАПами занимаетесь — это, безусловно, важно, хотя надо понимать, что в первичном звене накопилось очень много проблем. Недавно у президента было совещание на эту тему, говорилось о необходимости подготовить предложения по совершенствованию порядка оказания медицинских услуг именно в первичном звене, а также о необходимости реконструкции и строительства новых ЦРБ. Думаю, это актуально для Рязанской области, как и для всех наших областей. Просил бы вас тоже в эту работу включиться», — сказал Дмитрий Медведев.