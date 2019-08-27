Магас, , 18:51 — REGNUM

Полицейские Ингушетии по горячим следам разыскали подозреваемого в совершении преступления, произошедшего накануне, 26 августа. Из огнестрельного оружия был ранен 25-летний житель села Яндаре. Открывший по нему стрельбу оказался 26-летним жителем Магаса, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД по республике.

Задержанный сознался в совершенном преступлении и добровольно выдал оружие — карабин «Ланкастер» и травматический пистолет. В отношении него возбуждено уголовное дело. С учетом признания вины полицейские отпустили задержанного под подписку о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Ингушетии произошла перестрелка в селе Сурхахи Назрановского района, причиной которой стала ссора двух тейпов. Были ранены два человека.