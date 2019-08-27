Симферополь, , 18:42 — REGNUM

В Симферополе на 59-м году скончался один из создателей пророссийского движения «Севастополь — Крым — Россия» Святослав Компаниец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родственники общественника.

«Его обнаружила супруга. Что конкретно случилось, пока трудно сказать», — рассказали члены семьи.

В 2005 году Святослав Компаниец вместе с Александром Кругловым, Валерием Подъячим, Анатолием Лосем и Юрием Бастриковым основали общественно-политическое объединение Народный фронт «Севастополь — Крым — Россия», которое открыто выступало за возвращение полуострова в состав РФ. За это в украинские годы члены движения неоднократно подвергались политическим репрессиям со стороны украинской власти и СБУ.

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