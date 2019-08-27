Казань, , 18:40 — REGNUM

Президент России Владимир Путин днём 27 августа прибыл в Татарию, где завершается чемпионат WorldSkills-2019. Самолёты Ту-204 и Ту-214, на борту одного из которых находился глава государства, приземлились в аэропорту Казани.

45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills проходил в Казани с 22 по 26 августа. Участие в нём приняли конкурсанты из 63 стран. Открывал международные соревнования премьер-министр России Дмитрий Медведев, а на церемонии их закрытия должен выступить глава государства.

Как ожидается, после выступления Владимир Путин встретится с президентом «WorldSkills-Интернэшнл» Саймоном Бартли и российской сборной командой, принимавшей в нём участие.

Читайте ранее в этом сюжете: На чемпионате WorldSkills Россия представила казанскую декларацию