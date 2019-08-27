Симферополь, , 18:39 — REGNUM

Осенью 2019 года туроператоры китайского города Чанту отправятся на российском круизном лайнере «Князь Владимир» в Крым. Об этом ИА REGNUM 27 августа сообщили в пресс-службе оператора круизного сообщения на Чёрном море.

«В октябре представители туроператоров сами отправятся в круиз из Новороссийска в Севастополь с заходом в Ялту. Планируем тестовый заход, чтобы убедиться в том, что акватория и сам порт готов. Это даст нам возможность со следующего года уже примерно пять судозаходов осуществлять в сухумский порт», — сообщил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот) Захарий Джиоев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был открыт первый морской туристический маршрут «Паруса Боспора», соединивший Крым и Краснодарский край. Его протяжённость составляет 200 морских миль, или около 360 километров. В каждом городе туристы могут посетить памятники и музеи античной эпохи, включенные в турпроект «Золотое кольцо Боспорского царства».

Читайте ранее в этом сюжете: Крым и Краснодарский край соединили «Парусами Боспора»