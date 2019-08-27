Симферополь, , 18:23 — REGNUM

Власти Крыма потратят 1,3 млрд рублей на замену окон и кровель в школах и детсадах республики. Об этом 27 августа журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«На следующий год будет полностью закончено остекление всех школ и детских садов, а также перекрытие всех кровель. На это выделено более 1,3 млрд рублей из республиканского бюджета», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM на крымском полуострове работает более 500 образовательных учреждений.

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