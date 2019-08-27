Махачкала, , 18:32 — REGNUM

Значительное снижение младенческой смертности зафиксировано в Дагестане: последние полгода принесли сокращение летальности среди детей до одного года жизни на 21%. Сегодня этот показатель составляет 6,5 на тысячу родившихся против 8,3 в 2018 году, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По словам главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, достичь таких результатов удалось благодаря подготовке квалифицированных кадров, внедрению современных технологий в репродуктивной медицине и ряду других мер, принятых в регионе.

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Напомним, ранее минздрав Дагестана сообщил о том, что ведомство удостоилось высокой оценки от Министерства здравоохранения России за реализацию в регионе федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» по итогам первого полугодия 2019 года.