Иваново, , 18:22 — REGNUM

Количество пассажиров, перевезённых через аэропорт Иваново в 2019 году, уже превысило общий уровень 2018 года на 4%. По данным на конец августа, услугами воздушной гавани воспользовались 25 тыс. 216 человек. Самым востребованным авианаправлением стал маршрут «Иваново — Санкт-Петербург», сообщили 27 августа в пресс-службе регионального правительства.

В северную столицу в 2018 году перевезли 10 тыс. 529 человек, тогда как сейчас — уже 15 767 пассажиров. По словам генерального директора аэропорта Николая Субботина, на южном направлении жители региона активно выбирают авиаперелёты в Сочи, а 90% билетов в Анапу были раскуплены ещё в конце мая. В 2020 году перевозчики рассматривают вариант привлечения более вместительных воздушных судов для полётов.

В дорожно-транспортном ведомстве региона предполагают, что общий пассажиропоток 2019 года увеличится до 30 тысяч человек.