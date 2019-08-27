Грозный, , 18:14 — REGNUM

Республиканское отделение Всероссийской общественной организации «Ассамблея женщин-руководителей» открылось в Чечне. Его возглавила победитель всероссийского конкурса «Женщина — лидер XXI века» Лиза Абубакарова, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе главы и правительства региона. Она также является членом правления ассоциации малого бизнеса Чечни.

Для новой организации в Чечне есть обширное поле деятельности. Так, ее создатели уверены, что женщины-руководители буду оказывать влияние на создание условий для развития женского бизнеса и привлечение в него новых представительниц прекрасного пола.

В рамках ассоциации будут устанавливаться деловые связи между женщинами, работающими руководителями предприятий. Кроме того, одним из важных направлений своей деятельности Абубакарова назвала реализацию социальных проектов, а также обучение школьников и студентов финансовой грамотности.

В ходе открытия отделения «Ассамблеи женщин-руководителей» в Чечне состоялись мастер-классы по маркетингу, брендингу и ребрендингу, которые провели представительницы регионов Северо-Кавказского округа.