Сергиев Посад, Московская область, , 17:57 — REGNUM

Следственный комитет начал проверку по сообщениям СМИ о смерти изъятого у семьи ребёнка в детском доме Сергиева Посада. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба управления СК по Московской области.

«Организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о том, что в Сергиево-Посадском детском доме — интернате скончался шестилетний мальчик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки следователи намерены истребовать необходимую медицинскую документацию, опросить персонал детского дома и родителей умершего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сегодня в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в подмосковном детском доме скончался ребёнок, больной ДЦП и судорожной эпилепсией, мать которого является фигурантом уголовного дела.

Всего у родителей отобрали троих детей: двое из них находятся в новой семье, а третий был помещён в интернат «Берёзка». При этом, как сообщалось, один из свидетелей по уголовному делу признался, что оговорил женщину, но дело пока не было закрыто.

По данным источника, отец скончавшегося ребёнка регулярно звонил ему и несколько раз пытался забрать его. О смерти мальчика он узнал спустя пять дней — когда ребёнок уже был похоронен. Правозащитники обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с призывом провести проверку по данному факту.