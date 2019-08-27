Грозный, , 17:54 — REGNUM

Чечня приняла участников молодежного международного форума «Интеллектуальный Кавказ». В нем участвовали делегации из 15 субъектов Российской Федерации, а также из Азербайджана, Казахстана, Украины и Нидерландов, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе министерства Чечни по делам молодежи. Саму республику представляли три команды.

В программе форума, который стартовал 23 августа, были интеллектуальные бои: «Что? Где? Когда?» «Своя игра» и «Брейн-ринг». В соревнованиях «Что? Где? Когда?» победили ставропольчане. Игрок этой сборной также стал первым в «Своей Игре». А приз за победу в «Брейн-ринге» вручили команде из Кировской области.

Кроме того, был разыгран кубок Ахмата-Хаджи Кадырова, в память о 68-летии со дня его рождения, которое отмечалось 23 августа. Его увезла с собой команда из Санкт-Петербурга, которая правильно ответила на 26 из 30 вопросов.