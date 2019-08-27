Великий Новгород, , 17:45 — REGNUM

В ходе акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты!» новгородские судебные приставы взыскали рекордную сумму долгов по алиментам — более 6,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в предыдущие годы в рамках подобной акции удавалось собрать и перечислить в пользу детей от 4 до 5 млн рублей.

Главный судебный пристав Новгородской области Татьяна Безызвестных отметила, что количество исполнительных производств по алиментам снизилось до 6400. По её словам, раньше их количество достигало 10 тыс.

Приставы применяли самые разные формы работы с должниками: от наложения арестов на денежные счета до привлечения к уголовной ответственности. Удалось разыскать каждого третьего неплательщика.