Симферополь, , 17:38 — REGNUM

За последние четыре года на социальную поддержку педагогов Крыма потрачено более 100 млрд рублей. Об этом 27 августа на расширенном заседании итоговой коллегии министерства образования, науки и молодёжи Крыма заявила глава министерства Наталья Гончарова.

«С 2015 по 2019 годы на реализацию программ в отрасли образования выделено 112 млрд рублей. Средства направлены на мероприятия, включающие меры социальной поддержки. В частности, на оплату и отопление жилья молодых педагогов в сельской местности, на оплату проезда к месту работы молодым педагогам, оказание материальной помощи пенсионерам, выплату премий», — отметила Гончарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов заявил, что в Крыму много внимания уделяется модернизации учебных заведений и уровню подготовки педагогов, однако властям необходимо снизить бюрократическую нагрузку на учителей.

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