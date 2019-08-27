Калининград, , 17:34 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года на учёте в Калининградской области стояло 340 детей, больных сахарным диабетом, однако все такие пациенты с установленными инсулиновыми помпами полностью обеспечены расходными материалами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проблемы детей, больных сахарным диабетом сегодня, 27 августа, обсуждали на заседании регионального правительства. По словам министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко, в оказании помощи таким детям задействованы восемь детских эндокринологов, три из них работают в Детской областной больнице.

Министр также рассказал о наращивании объёмов установки инсулиновых помп. На эти меры ежегодно увеличиваются расходы бюджета. Если в 2015 году на эти нужды потратили 1,7 млн рублей, то в 2018 году — 2,3 млн рублей. Реализуется отдельная программа школ диабета, во время которых пациентам объясняют правила поведения при такой болезни. В 2018 году слушателями таких курсов стали 266 детей.