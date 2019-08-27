Хасавюртовский район, , 17:21 — REGNUM

Организована доследственная проверка по факту гибели двух малолетних братьев от удара током в дагестанском селе Новосаситли Хасавюртовского района. По её результатам будет принято процессуальное решение, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе Следственного комитета республики.

По предварительным данным, накануне, 26 августа, дети 1,5 и 2,5 лет, находясь у себя дома, скончались от удара электрическим током. Мальчики засунули в розетку металлический предмет, после чего получили смертельное поражение.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что трагедия произошла 26 августа, известно о ней стало лишь на следующий день. Родители мальчиков скрыли факт смерти детей и не обратились ни в полицию, ни к медикам. Они провели обряд захоронения по религиозным канонам, умолчав о происшествии.

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