Магас, , 17:16 — REGNUM

В новом учебном году в Ингушетии откроют свои двери для воспитанников 197 образовательных учреждений. О их готовности к началу работы доложила 26 августа на совещании в правительстве республики и. о. министра образования Пятимат Угурчиева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

По ее словам, всего в Ингушетии 1 сентября начнут работу 126 школ, 64 детских сада, одно учреждение дополнительного образования и шесть учреждений среднего профессионального образования. Межведомственная комиссия проводит инспекционные выезды в образовательные организации республики с целью установления степень завершения ремонтных работ в каждом учреждении и их готовности к началу учебного года.

Глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подчеркнул, что самое главное — обеспечить безопасность детей во время учебного процесса.

Напомним, ранее начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия Тамерлан Плиев провел совещание с директорами школ республики, на котором сообщил, что инспекторы ведомства проверили соблюдение норм пожарной безопасности во всех общеобразовательных учреждениях республики и указали на недостатки, которые требуют устранения до начала учебного года.