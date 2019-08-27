Брянск, , 17:06 — REGNUM

В Брянске в преддверии нового учебного года представителям образовательных учреждений вручили ключи от новых школьных автобусов. Из областного бюджета на покупку транспортных средств было выделено более 48 миллионов рублей. Новые автобусы дают возможность школьникам из районов ездить на экскурсии и посещать крупные мероприятия, сообщили 27 августа в пресс-службе регионального правительства. 24 сертифицированные машины отправятся в муниципалитеты области.

«Всё, что мы сегодня делаем, мы можем делать, потому что растёт экономика, растёт промышленное производство, растёт сельскохозяйственное производство, растёт малый бизнес. Оборот малого бизнеса вырос за эти 4 года на 44 процента. Растут доходы, которые позволяют областной власти выполнять социальные обязательства перед нашим населением, хотя я прекрасно понимаю, что мы должны сделать ещё больше», — отметил на торжественной церемонии глава региона Александр Богомаз.

По данным властей, за четыре года в Брянской области появилось 145 новых школьных автобусов. За счёт средств федерального бюджета приобретены 43 машины, остальные купил регион.