Симферополь, , 17:00 — REGNUM

Власти Крыма выразили готовность выйти на федеральный уровень с предложениями о смягчении бюрократической нагрузки на педагогов. Об этом 27 августа на расширенном заседании итоговой коллегии министерства образования науки и молодежи Крыма заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Мы готовы выходить с инициативой к федеральным органам власти по поводу снижения бюрократической нагрузки на учителей. В данном случае надо выработать предложения, которые смогут объединить всех и не уменьшить качество образования», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, к новому учебному году в Крыму готово 544 образовательных учреждения.

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