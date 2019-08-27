Хасавюртовский район, , 16:59 — REGNUM

Родители двух малолетних мальчиков из Дагестана, погибших от удара током, скрыли факт смерти детей и не обратились ни в полицию, ни к медикам. Они провели обряд захоронения, умолчав о трагическом происшествии, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД республики.

«Вчера у меня умерли двое несовершеннолетних детей от удара током. Я не сообщил об этом ни в полицию, ни в больницу, так как не имею ни к кому претензий. Мы с муллой провели ритуал [захоронения] и с родственниками похоронили на кладбище», — говорит отец детей на видеокадрах оперативной съёмки, опубликованной на странице полицейского ведомства в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1qy3IIid5z/

В МВД добавили, что сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить «истинные причины» и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 26 августа в частном доме в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана. По предварительным данным, братья полутора и 2,5 лет сунули металлический предмет в электрическую розетку, после чего произошел удар тока, ставший смертельным для обоих.

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