Магас, , 16:54 — REGNUM

В Ингушетии выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при строительстве детской республиканской больницы. Сумма похищенного превышает 16,6 млн рублей, сообщилиИА REGNUM 27 августа в прокуратуре региона.

Из подробностей хищения известно, что государственный контракт на строительство больницы в городе Назрани, выполняла одна из строительных компаний региона. При этом при его выполнении не были проведены строительно-монтажные работы на общую сумму 16 658 987 рублей.

Прокуратура установила, что ранее в возбуждении уголовного дела было отказано. Надзорное ведомство отменило незаконное решение об отказе и вынесло постановление для МВД республики начать расследование, взяв его под свой контроль.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокуратурой Чечни был выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на такую же сумму — 16,5 млн рублей. В мошенничестве подозревают руководство компании, не выполнившей поставку медицинского аппарата для Республиканского онкологического диспансера.