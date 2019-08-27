Смоленск, , 16:51 — REGNUM

Губернатор Смоленской области Алексей Островский в торжественной обстановке вручил ключи от автомобилей водителям областных комплексных центров социального обслуживания населения. Как сообщила пресс-служба областной администрации, церемония прошла в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящего в состав федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Проект носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению ими здорового образа жизни.

По поручению главы региона профильным Департаментом приобретены 20 автомобилей, пять из которых предназначены для перевозки инвалидов-колясочников. Транспортные средства будут использоваться для доставки на медицинское обследование пациентов старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Автотранспорт получили учреждения Смоленского, Ершичского, Новодугинского, Сычевского, Починковского, Духовщинского, Рославльского, Монастырщинского, Гагаринского, Сафоновского, Шумячского, Демидовского, Ельнинского, Дорогобужского, Велижского, Вяземского, Кардымовского, Хиславичского районов.

«Сегодня все мы являемся участниками знакового события, которое ярко свидетельствует о том, что государство проявляет реальную заботу о людях пожилого возраста, на системной основе занимается поддержкой и повышением качества жизни граждан старшего поколения. Такую задачу поставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и для её достижения в рамках национального проекта «Демография» разработаны федеральный проект «Старшее поколение» и на его основе соответствующий региональный проект. Прежде всего, он направлен на улучшение социально-экономического положения и качества жизни смолян старшего поколения, а их сегодня в регионе проживает более 250 тысяч человек, причем около 50 тысяч — в сельской местности.

Особое внимание в регпроекте уделено вопросам совершенствования медицинской помощи пожилым людям на основе мониторинга состояния их здоровья в рамках дополнительных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний. С этой целью по моему поручению приобретены 20 единиц автотранспорта, в том числе с подъемным механизмом для инвалидов-колясочников, что позволит доставлять граждан старшего поколения, проживающих на селе, в медицинские организации для прохождения скринингов. Созданы 20 мобильных бригад, которые станут заниматься данной работой с сентября», — сказал губернатор.