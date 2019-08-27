Смоленск, 27 августа 2019, 16:51 — REGNUM
Губернатор Смоленской области Алексей Островский в торжественной обстановке вручил ключи от автомобилей водителям областных комплексных центров социального обслуживания населения. Как сообщила пресс-служба областной администрации, церемония прошла в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящего в состав федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Проект носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению ими здорового образа жизни.
По поручению главы региона профильным Департаментом приобретены 20 автомобилей, пять из которых предназначены для перевозки инвалидов-колясочников. Транспортные средства будут использоваться для доставки на медицинское обследование пациентов старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Автотранспорт получили учреждения Смоленского, Ершичского, Новодугинского, Сычевского, Починковского, Духовщинского, Рославльского, Монастырщинского, Гагаринского, Сафоновского, Шумячского, Демидовского, Ельнинского, Дорогобужского, Велижского, Вяземского, Кардымовского, Хиславичского районов.