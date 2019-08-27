Токио, , 17:47 — REGNUM

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что его предстоящий проект Death Stranding будет экспериментом в совершено новом игровом жанре. Об этом он рассказал в своём Twitter-аккаунте 27 августа.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1166152556646559744

Кодзима сказал, что Death Stranding не будет игрой в жанре Stealth (видеоигры, основанные на скрытном прохождении). Сам он классифицирует своё творение как Social Strand System или Strand Game. Правда, какие именно элементы входят в этот жанр пока неизвестно.

Ранее в сети появился «Брифинг» — сюжетный трейлер Death Stranding с выставки Gamescom 2019. В нём Сэму (персонаж Нормана Ридуса) предлагают помочь в объединении Соединённый городов Америки, но протагонист отказывается.

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