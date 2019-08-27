Тверь, , 16:36 — REGNUM

В 2019—2020 учебном году в школы Тверской области пойдут 141 тыс. 813 учеников — почти на 2 тысячи больше, чем в 2018 году. Из них 14 тыс. 848 — первоклассники. Как сообщила пресс-служба областного правительства, такие цифры были озвучены на заседании, которое 27 августа провёл губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году численность педагогических работников в Тверской области увеличилась более чем на 400 человек и составит 18 тыс. 740 сотрудников. Для педагогических работников в муниципалитетах предусмотрены различные меры поддержки: предоставление жилья на время работы, возмещение затрат на аренду жилых помещений, социальные выплаты. В новом учебном году будет работать 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов, 485 школ.

На укрепление материально-технической базы учреждений образования Тверской области в 2019 году было направлено 2,8 млрд рублей. Для школ закуплены все необходимые учебники — 281,7 тыс. штук. Ремонт проведён в 143 школах и 29 детских садах региона. Все учреждения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, в каждом здании обеспечена охрана. Продолжается установка систем видеонаблюдения, сейчас камерами оборудовано 90% школ и более 86% детских садов.

Игорь Руденя подчеркнул: особое внимание должно быть уделено обеспечению медицинского обслуживания в образовательных организациях. В школах и детских садах в новом учебном году будут дежурить более 650 медработников. Министерствам образования, здравоохранения региона и главам муниципалитетов губернатор поручил закрепить каждую школу и детский сад за местными ЦРБ или ФАПами.

В новом учебном году на 636 маршрутах будет работать 431 автобус, каждый из них оборудован тахографами, системами ГЛОНАСС и проблесковыми маячками. Игорь Руденя дал поручение проработать вопрос об установке в школьных автобусах видеорегистраторов. Всего подвоз к месту учёбы будет организован для 10,6 тыс. учеников. Продолжается замена школьных автобусов старше 10 лет. В 2019 году планируется купить 22 новых автобуса, 2 уже приобретены и выйдут на маршруты с 1 сентября.

В 2019 году в Тверской области стартует ряд новых образовательных проектов. Лучшим школам будут предоставлены субсидии на создание цифровых лабораторий, будет создана сеть центров «IT-куб», выпущено региональное учебное пособие «Православные святыни Тверской земли», в рамках проекта «Зелёная страна» пройдут экологические уроки. Игорь Руденя поручил также организовать в школах занятия по отдельному предмету в рамках перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

По национальному проекту «Образование» в Тверской области уже готовятся к открытию новые образовательные учреждения: школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» в Твери и детский сад в посёлке Калашниково Лихославльского района.

Также ведётся строительство школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» в Твери. До 2024 года запланировано открытие школ на 1224 места в микрорайоне «Радужный», на 1500 мест — в Центральном районе и на 1224 места — в Московском районе Твери, на 1100 мест — в Торжке, а также ещё двух школ в других муниципалитетах.

Предусмотрено открытие новых дошкольных учреждений. В настоящее время строятся детские сады на 100 и 150 мест в тверских микрорайонах «Южный» и «Юность». Всего в 2019—2021 годах в Тверской области предусмотрено строительство четырех дошкольных учреждений в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлке Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до трех лет.

На создание новых мест в школах и дошкольных образовательных учреждениях Тверской области в 2019—2021 годах выделено свыше 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.