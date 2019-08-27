Нальчик, , 16:24 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии организована доследственная проверка по факту гибели рабочего при монтаже аттракциона «Тарзанка». Следствие намерено установить причины и обстоятельства смерти и вынести решение о возбуждении дела в случае необходимости, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе СКР по региону.

Мужчина работал в составе группы монтажников на установке аттракциона «Тарзанка». 25 августа 2019 года он сорвался и упал со скалы. Информация о несчастном случае поступила в МЧС по региону. Спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни к ночи того же дня.

Как сообщало ИА REGNUM, погибший был жителем Краснодарского края. Ранее МЧС сообщало, что он предположительно был туристом из Новороссийска и сорвался с «тарзанки» в Чегемском ущелье.

Читайте также: Турист с Кубани сорвался с «тарзанки» в Кабардино-Балкарии