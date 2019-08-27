Симферополь, , 16:14 — REGNUM

В Республике Крым много внимания уделяется модернизации учебных заведений и уровню подготовки педагогов, однако властям необходимо снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Об этом 27 августа на расширенном заседании итоговой коллегии министерства образования науки и молодежи Крыма заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«У нас есть ряд вопросов, касающихся смягчения, уменьшения бюрократии и нагрузки на учителя. На мой взгляд, надо избавиться от процессов, которые не нужны в учёбе и не влияют на качество образования», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2020 учебном году в Крыму пойдёт в школу 208 тысяч школьников.

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