Соликамск, Пермский край, , 16:05 — REGNUM

В Пермском крае осужденные к пожизненному сроку в исправительной колонии на территории Соликамска, более известной как тюрьма «Белый лебедь», испытывали дефицит одежды и обуви. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, нарушения выявлены во время проверки ИК-2 ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по региону.

По данным надзорного ведомства, заключенным не выдавались положенные по нормам одежда, обувь и предметы личной гигиены. Вещевое имущество отсутствовало на складе.

Прокуратура потребовала устранить недостатки. Однако при повторной проверке выяснилось, что ситуация осталась без изменения.

Последовал иск в суд. После этого с базы ГУФСИН на склад колонии поступило вещевое довольствие. Дефицит был покрыт. В связи с добровольным исполнением требований судебное производство прекратили.