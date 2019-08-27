Москва, , 16:03 — REGNUM

Пройдут общественные слушания по проекту строительства дороги внутри действующих границ национального парка «Лосиный остров». Об этом заявил директор парка Рустам Якубов порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он заявил, что при принятии решения учтут общественное мнение по перспективе вырубки леса, в том числе исторической Алексеевской рощи. По словам Якубова, у Минтранса РФ в разработке находятся пять маршрутов строительства автодороги.

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«Сегодня маршрут трассы прорабатывается с Московской областью и заинтересованными органами исполнительной власти. Предложенный вариант будет вынесен на общественные слушания», — сказал директор парка.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение властей построить дублёр Щёлковского шоссе по территории национального заповедника «Лосиный остров» уже несколько месяцев вызывает острую реакцию в обществе.

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