Рязань, , 16:02 — REGNUM

К 2022 году в Рязанской области планируют закрыть вопрос с предоставлением мест в дошкольных учреждениях детям до трёх лет. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал 27 августа председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на рабочей встрече в Московской области. По проекту «Демография» в регионе уже завершено строительство восьми объектов дошкольного образования — это 530 мест для детей до трёх лет.

С 1 сентября 2019 года все эти учреждения начнут свою работу. Причём это не только пристройки к уже существующим садам, но и новые объекты. В регионе планируют запустить ещё порядка десяти строек, с общим количеством мест на 1700 детей.

«Мы рассчитываем до 2022 года совсем уйти от этой темы, не иметь здесь никаких проблем», — подчеркнул Николай Любимов.