Волгоград, , 15:50 — REGNUM

Проекты двух детских садов, которые решено построить в Волгоградской области, признаны экономически эффективной проектной документацией повторного использования. Минстрой России включил разработанные планы в специализированный федеральный реестр. Такие решения рекомендуют тиражировать по всей стране, сообщили 27 августа в пресс-службе правительства региона.

Минстрой одобрил проекты детского сада в жилом районе «Долина-2» мощностью 245 мест в Советском районе Волгограда и дошкольного учреждения на 120 мест в селе Зензеватка Ольховского района. Для возведения этих садов вскоре проведут электронные аукционы и определят подрядчиков. В регионе в 2019 году всего планируют возвести 11 дошкольных учреждений, в последующие три года построят ещё 14.

Волгоградские проекты уже 19 раз проходили одобрение для последующего повторения по стране. В реестр Минстроя России включены 13 детских садов, три школы, два ФАПа и один ФОК.