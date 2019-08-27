Загреб, , 16:18 — REGNUM

Представители Профсоюза работников общественного транспорта Хорватии объявили во вторник, 27 августа, о намерении провести массовую забастовку в стране в сентябре 2019 г. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Намеченной датой забастовки остается 9 сентября. По итогам переговоров (с представителями правительства) в ближайшие дни будет принято решение…», — сказал представитель профсоюза водителей и работников транспорта Анто Джелич после совещания в Минтрансе Хорватии.

По его словам, работники добиваются повышения оплаты труда и особого статуса для водителей, «гарантирующего лучшую защиту».

Представитель профсоюза добавил, что движение общественного транспорта во всех крупных городах, включая столицу, Загреб, будет нарушено, если забастовка состоится.

Сотрудники Минтранса Хорватии после встречи с представителями профсоюзов пока не дали никаких комментариев.