Красногорск, , 15:42 — REGNUM

В Подмосковье с конца 2017 года с помощью мобильного приложения «Народный инспектор» оштрафовали 66 178 автовладельцев, парковавшихся на газонах. Об этом ИА REGNUMсообщили 27 августа в пресс-службе Гасадмтехнадзора Московской области.

По словам главного государственного административно-технического инспектора Московской области Олега Баженова, с момента начала работы мобильного приложения «письма счастья» с уведомлением о штрафе за парковку на газонах получили более 66 тыс. автовладельцев региона. Наибольшее число «автохамов» — 6 267 человек — обнаружили в Ленинском муниципальном районе. Следом в списке нарушителей числятся автовладельцы городского округа Одинцово и Красногорска, где число оштрафованных превысило 5 тыс. человек.

«В Люберцах привлечены к административной ответственности за нарушение правил парковки 4 873 «автохама» и в Балашихе — 4 417 нарушителей правил парковки», — уточнил Баженов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2020 году в России планируют запустить онлайн сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД. На обжалование водителям обещают выделить 10 дней с момента получения извещения.

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