Москва, , 15:41 — REGNUM

Объём средств, направленных «Камчатскэнерго» на подготовку энергообъектов к зиме в этом году, составил 1 млрд 575 млн рублей. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба компании «РусГидро».

В рамках подготовки энергокомплекса Камчатки к будущей зиме специалисты выполняют ремонт генерирующего оборудования, сетей и распределительных устройств, а также другие мероприятия. Большая часть работ выполняется в летний период, в соответствии с утвержденным графиком.

Отмечается, что подготовка инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов завершится к октябрю текущего года. Затем готовность предприятия зиме оценит специальная комиссия.

Также на объектах «Камчатскэнерго» пройдут противоаварийные тренировки, совместные учения с представителями МЧС России, администраций муниципальных образований по отработке взаимодействия при ликвидации возможных ЧС.

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