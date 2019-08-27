Москва, , 15:36 — REGNUM

Последний день августа и первые дни сентября будут в Москве тёплыми и сухими из-за антициклона. Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

В субботу, 31 августа, в столице будет от +19 до +24 градусов тепла, переменная облачность, осадков не ожидается. В воскресенье, 1 сентября, потеплеет до +21…+26 °С, без осадков.

«В ближайшие дни сохраняется влияние антициклона и давление будет достаточно высоким, поэтому будет комфортная погода», — сообщил синоптик агентству «Москва».

Лето в Москве пока продолжается, отметил Киктев, 2 сентября, по предварительным оценкам, также будет тепло и сухо.

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