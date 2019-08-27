Париж, , 15:32 — REGNUM

Четыре с половиной миллиона зрителей посмотрели интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном в эфире France 2 вечером 26 августа, сообщает Le Figaro.

Согласно данным Médiamétrie, опубликованным утром 27 августа, France 2 завоевала 24% аудитории или 4,5 млн зрителей.

Известно, что в эфире французского телеканала глава государства подвел итоги саммита G7 в Биаррице. Эммануэль Макрон говорил о ситуации вокруг ядерной программы Ирана, о соглашении с США, касательно налогообложения цифровых гигантов, о пожарах в Амазонии, о торговом соглашении ЕС — МЕРКОСУР и о внутриполитической обстановки во Франции, в частности, о пенсионной реформе и «желтых жилетах».

Напомним, 15 апреля 2018 года интервью BFM TV с Эммануэлем Макроном посмотрели 3,8 миллиона человек.

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