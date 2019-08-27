Севастополь, , 15:31 — REGNUM

Управление МВД по Севастополю отказалось оштрафовать президента России Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле, соответствующий ответ на запрос опубликовал юрист Максим Чихунов на своей странице в Facebook.

В ведомстве напомнили, что дорожное движение — это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

«Во время проведения различных протокольных мероприятий… соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается», — сообщили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент РФ Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе за рулём мотоцикла «Урал». Российского лидера сопровождал глава республики Сергей Аксенов, который сидел в коляске мотоцикла, а на заднем сиденье расположился временный исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.

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