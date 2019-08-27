Красноярск, , 15:28 — REGNUM

Международный аэропорт Красноярска проводил военную технику Минобороны РФ. Как сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе красноярской воздушной гавани, речь идёт о завершении базирования самолётов и вертолётов, тушивших сибирские пожары. Техника совершила более 1000 взлётно-посадочных операций, загрузив 17,5 млн литров воды.

Самолёты и вертолёты Минобороны базировались в красноярском аэропорту с 1 августа. С помощью этой техники не только тушили пожары, но и устраняли последствия взрывов на военном складе в деревне Каменка Ачинского района.

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Военная техника покинула аэропорт 25 августа, в общей сложности пробыв в Красноярске 25 дней. За это время десять самолётов Ил-76 выполнили 822 взлетно-посадочных операции. В баки каждого из них заправляли по 42 тонны воды.

Чтобы иметь представление об этих объёмах, в пресс-службе аэропорта привели пример: огромный шестиэтажный аквариум в Рио-де-Жанейро вмещает в себя 3,5 млн литров воды. Таким образом, красноярский аэропорт мог полностью наполнить водой ровно пять таких аквариумов.

В тушении сибирских пожаров задействовали и другую технику. В общей сложности все самолёты и вертолёты Минобороны вылетели и вернулись в аэропорт 1058 раз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 27 августа в регионе было зарегистрировано 80 лесных пожаров на площади 299 тыс. га.

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