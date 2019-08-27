Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM

Опрос о судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге придётся переносить, если профильная рабочая группа не соберётся до 31 августа 2019 года. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин, сообщает ЕАН.

Сами депутаты готовы организоваться «хоть завтра», но требуется согласие других участников рабочей группы и мэрии — в горадминистрации так и не подтвердили дату встречи.

Если не провести встречу на этой неделе, то это скажется на дате проведения опроса.

«Сроки исполнения поручения президента опять придется переносить», — беспокоится Володин.

Члены рабочей группы должны будут определить параметры опроса, которые согласует комиссия по местному самоуправлению в гордуме, а после и вся гордума.

Напомним, ранее чиновники и депутаты заявляли, что опрос о судьбе храма Святой Екатерины пройдёт во второй половине сентября. Жители должны будут определить новую площадку для религиозного объекта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге участницу «храмовых протестов» выселили из квартиры