Севастополь, , 15:21 — REGNUM

Для искоренения несправедливости в школах Севастополя необходимо решить вопрос бесплатного питания и обеспечения учебными принадлежностями. Об этом 27 августа на ежегодной педагогической конференции города заявил и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Питание в школе должно быть бесплатным для всех ребятишек — как минимум для начальной школы, чтобы исключить «социальные столы», дифференциацию и несправедливость. Это относится и к вопросу обеспечения учеников, рабочими тетрадями. Над этими вопросам власти города будут работать», — уточнил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя заявили, что дефицит школ в Севастополе привёл к переполненным классам и проблемам с учебным оборудованием и материалами.