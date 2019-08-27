Пятигорск, Ставропольский край, , 15:22 — REGNUM

Инспектор патрульно-постовой службы полиции города Пятигорска, сбивший на дороге 9-летнего мальчика, стал фигурантом уголовного дела. Расследование ведется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе Следственного комитета Ставрополья.

Инцидент произошел двумя днями ранее, вечером 25 августа. Полицейский, находясь за рулем служебной машины, при совершении обгона сбил школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенок госпитализирован, находится в реанимационном отделении одной из больниц города.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ядринском районе Чувашии перед судом предстанет бывший следователь отдела МВД, который, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения на личном автомобиле сбил двух женщин. Одна из них погибла, вторая с травмами была доставлена в больницу.