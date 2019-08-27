Тбилиси, , 15:12 — REGNUM

Полиция Грузии задержала 16 человек в курорте Анкалия на фестивале электронной музыки EchoWaves, сообщает 27 августа издание «Новости-Грузия» со ссылкой на МВД Грузии.

В министерстве уточнили, что 13 человек подозреваются в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а еще трое — в совершении кражи. Полиция изъяла у задержанных наркотические вещества в крупном и особо крупном размере, а также украденные вещи.

Отметим, фестиваль электронной музыки EchoWaves в поселке Анкалия проходил с 22 по 25 августа. Мероприятия проводились в рамках правительственного проекта Check in Georgia 2019.

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