Москва, , 15:11 — REGNUM

Отлично сдавшие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2019 году абитуриенты предпочитают поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в обзоре о результатах Единого государственного экзамена, подготовленном Рособрнадзором.

«По-прежнему очень популярны у отличников вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Но лучших выпускников притягивает и столица Татарстана — Казань, а также Томск и Новосибирск», — сообщили в Рособрнадзоре.

Последние три города смогли привлечь значительное чисто выпускников благодаря созданию хорошей инфраструктуры вокруг вузов и современных кампусов, отмечают в Рособрнадзоре.

Однако в целом в сравнении с прошлыми годами предпочтения высокобалльников относительно выбора вузов остаются весьма устойчивыми.