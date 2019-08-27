Занзибар, Танзания, , 15:14 — REGNUM

В министерстве внутренних дел Танзании намерены пересмотреть закон о безопасности дорожного движения. Власти намереваются ужесточить закон, чтобы сократить число дорожно-транспортных происшествий, передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Танзании Хамада Масауни.

Масауни заявил об этом на вручении наград ученикам начальных школ, чьи рисунки на тему безопасности на дорогах были признаны лучшими на Занзибаре.

Он отметил, что ужесточение законодательства планируется по отношению к водителям мотоциклов, которые не соблюдают правила дорожного движения и провоцируют аварии.

«Число ДТП сокращается с каждым днем, однако все еще существует проблема с водителями мотоциклов, которые нарушают правила дорожного движения, мы намерены принять меры», — заявил Масауни.

«Мы решили, что всех, задержанных за нарушение безопасности дорожного движения, будут доставлять в следственный изолятор и затем в суд, чтобы обеспечить исполнение закона. Люди нарушают закон, потому что считают, что он не слишком строгий, но теперь мы решили должным образом обращаться с каждым, кто не уважает закон», — заявил Масауни.

Он также подчеркнул важность проведения разъяснительных работ о безопасности дорожного движения с жителями материковой и островной частей Танзании.