Москва, , 15:07 — REGNUM

Большинство авиапроисшествия происходят по вине экипажа, заявил 27 августа официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».

По его словам, несмотря на принимаемые меры, ситуация в сфере обеспечения безопасности полетов остается неблагоприятной.

«Причиной большинства авиационных происшествий являются действия членов экипажей», — сказал Куренной.

Он добавил, что в первом полугодии 2019 года число авиаинцидентов снизилось с 17 до 13 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что по требованию прокуроров с 2017 года были отстранены от полётов 550 лётчиков, у 160 аннулированы лётные свидетельства. При этом выяснилось, что контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально.

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