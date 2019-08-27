Севастополь, , 15:06 — REGNUM

Недостаток школ в Севастополе привёл к переполненным классам и проблемам с учебным оборудованием и материалами. Об этом 27 августа на ежегодной педагогической конференции города заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Следствием дефицита школ в регионе стали переполненные классы, нехватка оборудования и учебных материалов в некоторых учреждениях образования», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора Севастополя заявил, что маленькие зарплаты и сложности с жильём являются главными проблемами развития кадрового потенциала образовательной сферы города.

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