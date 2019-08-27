Ереван, , 14:57 — REGNUM

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении подозревает бывшего председателя комитета государственных доходов республики Гагика Хачатряна в растрате в особо крупных размерах. Об этом 27 августа заявил директор СНБ Армении Артур Ванецян, сообщает издание Aysor.

По его словам, бывший госслужащий также подозревается в превышении должностных полномочий. Ванецян уточнил, что речь идет о нескольких десятках миллионов долларов.

Директор СНБ добавил, что сотрудники службы уже проводят обыски в домах и других объектах, принадлежащих Хачатряну. Ванецян не исключил, что подозреваемому будут предъявлены другие обвинения.

Напомним, 23 августа в следственном комитете Армении сообщили, что начальник отделения военной полиции министерства обороны республики подозревается в получении взятки в размере 6 млн рублей.

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