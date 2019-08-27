Пермь, 27 августа 2019, 14:55 — REGNUM
В Перми в беби-боксе оставили новорожденную девочку. Состояние здоровья младенца удовлетворительное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в благотворительном фонде «Колыбель Надежды».
Девочку подкинули вечером 25 августа. Сейчас ребенок проходит медобследование, готовятся документы для устройства ребенка в семью.
Тем временем фонд просит мать, бросившую дочь, одуматься. Еще не поздно вернуть девочку. Специалисты заявили о готовности оказать помощь по выходу из сложной жизненной ситуации.
Напомним, первый беби-бокс появился в Прикамье в 2011 году. Кроме Перми «окна жизни» работают в Добрянке и Березниках.