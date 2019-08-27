Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM

В нагнетании обстановки вокруг рисунка «Супрематический крест» в Екатеринбурге виноваты вовсе не православные активисты и даже не художники. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает ИА Znak.

По словам Кравченко, на площадь Первой Пятилетки, где и расположен скандальный рисунок, вместе с религиозными общественниками выходили протестовать «представители Уралмаша» — как себя назвали сами люди.

«Конфликт готов был перерасти в рукоприкладство», — сказал чиновник.

Именно «уралмашевские» и призывали к агрессии, уверен районный глава. По мнению Кравченко, с людьми, призывающим к насилию, нет и не может быть никакого диалога.

Напомним, из-за протестов против «Супрематического креста» автор работы Покрас Лампас отложил свой приезд в Екатеринбург. Художник планировал восстановить рисунок, пострадавший от городских коммунальщиков. Теперь Лампас готов внести изменения в свою работу.

Читайте ранее в этом сюжете: О кресте Покраса Лампаса: организаторы поступили правильно, но проиграли